3香港：5G上客量「數以千計」　適時公布數據漫遊服務

和記電訊(香港)技術總監鍾耀文表示，公司目標是今年內實現全港室外和室內的5G網絡覆蓋。首階段室外覆蓋包括灣仔、銅鑼灣、尖沙咀、旺角、深水埗、沙田及大埔，室內則包括會展、置地旗下甲級商場、長實集團主要商場、機場及特選3Shops熱點等。其後室外覆蓋將拓展至港島南、港島東、中西區、油尖旺、九龍城、黃大仙、觀塘、葵青、荃灣、屯門、元朗、北區、西貢及離島區等。

古星輝說，3香港門店營業時間維持正常，要是客戶不便出外，可以預約專人把SIM卡和5G手機送上門。公司之後亦可能會按市場情況推出更多優惠，並會適時公布5G數據漫遊服務，「一出就唔係一兩個地方，大部分市民常去嘅地方都會有」。

被問到為甚麼3香港把5G服務入門套餐的數據用量設於100GB，古星輝強調這是為了讓用戶充分體驗5G。

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