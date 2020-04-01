渣打：股市調整後估值吸引　健康護理板塊看俏

渣打香港發表第二季投資市場展望，該行財富管理投資策略主管梁振輝表示，新冠肺炎疫情未明朗仍是短線風險，但各國加推支援企業政策料紓緩盈利壓力。股市顯著調整後，估值重回吸引水平，認為具中線投資潛力，偏好亞洲、中國及美國股票。隨着全球加大醫療抗疫開支，以及公眾衛生意識提高，健康護理板塊可看高一線。

他認為，港股首季急跌，已部分反映市場對經濟數據疲弱的預期，展望第2季港股將續受外圍情況影響，或再現較大波動，料首季低位約21,300點左右有一定支持。另外，若內地日後再推刺激政策，配合國內經濟回穩，將有助支持股市表現，中資H股亦有望受惠。

外幣方面，渣打香港財富管理投資顧問董事趙海珠表示，內地傾向以財政而非貨幣政策支持經濟，料隨着內地消費及生產逐步恢復，將支持資金流入，人民幣匯價可望穩定於7算水平，並有機會重返6.9水平。港匯表現則相對平穩，未見特別的資金流動。

至於債市，渣打香港財富管理投資策略副董事林嘉文表示，美元流動性憂慮降溫支持債市回穩，相信接近零息的環境有利收益資產需求。他表示，偏好新興市場美元政府債，以及亞洲美元企業債，後者於近期波動市中抗跌力比成熟市場同級債券更高，整體收益率亦回升至近5%。

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