【石油大戰】需求恐日減2200萬桶　全球迎接「末日4月」

外國傳媒報道，受累於疫情重挫需求，以及俄羅斯和沙特阿拉伯爆發「石油大戰」，油價今年首季暴瀉逾60%，創史上最大單季跌幅，惟「戲肉」恐在4月，因每日需求量恐進一步下挫高達2,200萬桶，並影響後續幾年的石油業發展，被形容為「末日4月」。

據估計，4月每日石油消耗量將按年下降1,500萬至2,200萬桶。在需求低迷的同時，俄國及沙特仍在大幅「灌油」，讓原油庫存承受極大壓力。高盛預計，4月每天將有約1,870萬桶石油存入儲油設施，及後就算需求回升，環保方面的壓力恐也讓原油復甦受阻。

原油顧問機構Facts Global Energy預計，美國汽油消費量將按年驟減50%，4月全球每日消耗量將減1,740萬桶，尤其是美國和印度最近「封城」會加劇跌幅。

另一研究機構Energy Aspects預測，布蘭特期油可能跌至每桶10美元附近，是20多年未見，4月全球每日消耗量則會減1,500萬桶，原因是沙特無法說服俄羅斯重談減產。大宗商品交易商Trafigura更認為，4月全球每日消耗量會少2,200萬桶，是最悲觀的預測。

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