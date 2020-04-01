人瑞人才：互聯網教育人員需求增　下半年情況難料

他續指，公司主要客戶為新經濟企業，這類公司處於發展階段，通常對人力資源需求甚殷，惟其客戶會否因經濟不明朗而減少對營銷投入，從而引起「骨牌效應」，目前難以估算，但疫情令互聯網企業發展加快，部分產業對人員需求增加，3月份的增幅更為顯著，尤其是互聯網教育，對今年前景仍然樂觀。

他提到，面對突如其來的人員需求，部分企業以「靈活用工」(即企業在面臨人員短缺，由人力資源服務機構向客戶派駐員工)的形式加人手，帶動公司這部分業務。

事實上，該公司在2月時已將招聘會改在網上進行。張氏透露，網上招聘會效果不俗，已聘請約1萬名員工。

他認為，是次疫情改變行業生態，以及勞動力模式。在農曆新年假期延長期間，許多企業採取在家辦公(Work from home)模式工作，相信日後企業會更多透過利用網上平台，貫通業務管理。

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