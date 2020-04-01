【獅王當災】張華峰：滙豐做法對小股東不公平

被問到以往有否聽聞有類似事件發生、處理方法以及做法是否違法，張回應指以往曾出現違犯交易所條例而取消派息的例子，但這次的情況不同，他稱滙控長久以來均有派息制度，獲得廣泛投資者認同和支持，但這次則對小股東並不公平。

張又認為，若滙控因疫情影響業績，繼而想預留更多流動資金也是無可厚非，但不應在宣布派息後再取消決定，皆因做法對小股東並不誠實和不公平，擔心有人以消息作內幕交易，建議證監會應嚴肅調查事件。

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