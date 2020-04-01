【石油大戰】沙特證實增產至1200萬桶　布油急挫半成

外國傳媒報道，沙特阿拉伯官員最新表示，沙特阿美原油供應增加至每日逾1,200萬桶，且還在增加。

另一邊廂，俄羅斯官員表示，尚未與沙特就原油進行會談，惟俄羅斯並不打算在原油供應過度情況下增加產量。

布蘭特期油現報每桶24.92美元，挫5.34%；紐約期油報每桶20.16美元，跌1.56%。

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