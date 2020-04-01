【疫市奇葩】首季仍有6種資產「正回報」　啟示係...

外國傳媒報道，今年首季終於過去了，無疑是歷史上最扣人心弦的季度之一。然而，金融市場其實沒有大變，傳統的避險資產依然能發揮效用。或者，這給予投資者的啟示是：別怕老土！投資始終是傳統智慧勝一籌。換言之，若投資者想在第2季撈底，也不妨參考以往經驗。

根據彭博計算，在25種主要資產當中，就只有美國國債、黃金、美元、德國國債、瑞郎，以及日圓，這6種資產在今年前三個月實現正收益。這樣看來，「老土避風港」再次證明自己的價值。

若數輸家，期內以油價為首，之後的新興市場股市、歐洲股市、商品，以及全球股市。

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