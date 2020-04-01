又「出血」！比華利山別墅持貨12年 帳蝕650萬

大埔比華利山別墅再錄「出血」個案。市場消息稱，該盤翠樺道單號屋，實用面積1,902方呎，由向為收租物業，早前開價2,000萬港元放售，減價後僅售1,900萬元，呎價9,989元。

據了解，原業主持貨約12年，過往曾以物業作數次按揭或貸款，是次轉手帳面蝕約650萬元。美聯林奕俊表示，比華利山別墅上月錄至少3宗買賣。

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