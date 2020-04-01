【獅王當災】金管局：不認為需要求香港銀行暫停派息

香港金融管理局發言人表示，留意到部分海外監管機構要求銀行暫停派息及股份回購。香港銀行體系資本水平充裕，平均資本充足比率超過20%，遠高於最低監管要求，有能力繼續提供穩定信貸支持香港經濟。

因此，金管局不認為有需要要求香港銀行暫停派息或回購股份，但該局會繼續密切留意疫情對經濟和銀行財務狀況的影響，適時作出檢討。

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