投資者蝕讓47萬甩貨！德寶大廈辣招盤賣313萬

新冠肺炎疫情急速擴散，個別投資者看淡後市，寧願蝕讓辣招盤都要盡快套現。中原丘漢偉表示，荃灣德寶大廈高層E室，實用面積278方呎，兩房間隔，原業主為投資者，眼見疫情影響大，即使單位3年限售期未過，都開價430萬港元包額外印花稅放盤。經買家議價後，最終達成以313萬元成交，但額外印花稅則轉由新買家負責，呎價11,259元。

據了解，原業主於2018年2月以360萬元買入，持貨兩年，雖然不需負責繳付辣招稅，帳面已蝕47萬元或13%。至於新買家為用家，見單位入場門檻低，做價吸引，加上位處市中心，十分方便，另付10%額外印花稅約31.3萬元入市。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626