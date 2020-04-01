股市見底未？或可從「5P」找答案　目前形勢係...

外國傳媒報道，對於包括股票在內的風險資產是否已經見底，好友和淡友仍然爭論不休。或許從以下5個「P」中能找到答案：大流行(Pandemic)、生產(Production)、政策(Policies)、倉位調整(Positioning)，以及價格(Prices)。

自疫情爆發以來，儘管央行和政府出台了大量刺激措施來對抗影響，但投資者仍以創紀錄的數量逃離了新興市場。雖然摩根大通等公司策略師的結論是：大多數風險資產已經達到低位，但德意志銀行等其他機構則認為，現在就解除警報為時尚早。

或許「5P」有助把握轉捩點，以下是其中「2P」：

【大流行】

隨着全球病例數量變動放緩，市場已顯現出一些復甦迹象。根據約翰霍普金斯大學的數據顯示，截至3月31日，7天增長率已從3月27日的123%放緩至大約107%。不過，這些數字取決於檢測試劑盒的可用性及感染的定義，同時許多流行病學家還提出，一旦封鎖措施放鬆，世界會面臨感染率再次上升的風險。

【生產】

市場似乎相信全球生產已達到最低位。在上次2008至2009年全球金融海嘯期間，摩根大通全球PMI在2008年底的讀數急挫至約為36.8，當時世界經濟仍在快速萎縮，惟到了2009年3月，該指數已反彈，但美股要在3月9日才見底。換言之，製造業PMI是有機會早於股市見底。例如，在當前形勢下，中國生產的復甦似乎確實比經濟學家預測的更快。

不過，當前的關鍵區別在於，一旦復產可能會出現冠狀病毒感染新浪潮，引發更多停擺。這會降低確定低谷的意義，因全球復甦可能會步履蹣跚，而不是像2009年3月以後那樣明顯快速起飛。

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