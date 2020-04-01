新冠肺炎：新灃集團董事及高層減薪10%
2020年04月01日 17:37
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新灃集團(01223)公布，在新冠疫情在全球持續擴散的影響下，環球經濟增長可能將進一步放緩。為表示集團與各方持份者團結齊心，在逆境中同舟共濟，董事會宣布，各執行董事及高層管理團隊成員自願於2020年4月1日起減薪10%，為期6個月。
董事會認為各國在經歷了這一段艱困的時期後，預期全球經濟將變得更有韌性，屆時經濟也會因遞延消費而快速反彈。
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