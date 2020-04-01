新界洋房連環劈價　四季雅苑低市價8%易主

新界洋房連錄劈價成交。美聯葉偉珠表示，元朗四季雅苑雙號屋，實用面積1,132方呎，曾叫價1,200萬港元放售，因原業主趕移民，減價至1,080萬元沽出，呎價9,541元，低市價約8%。原業主2004年僅以440萬元購入。

中原鄭浩強續稱，大埔康樂園西路雙號屋，實用面積1,596方呎，開價約3,380萬元，累減約392萬元，以2,988萬元沽，呎價18,722元。

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