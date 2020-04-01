新界洋房連環劈價 四季雅苑低市價8%易主
2020年04月01日 17:45
東網電視更多新聞短片
新界洋房連錄劈價成交。美聯葉偉珠表示，元朗四季雅苑雙號屋，實用面積1,132方呎，曾叫價1,200萬港元放售，因原業主趕移民，減價至1,080萬元沽出，呎價9,541元，低市價約8%。原業主2004年僅以440萬元購入。
中原鄭浩強續稱，大埔康樂園西路雙號屋，實用面積1,596方呎，開價約3,380萬元，累減約392萬元，以2,988萬元沽，呎價18,722元。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！