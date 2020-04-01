倘特別股東大會有迫切性 可獲豁免「禁聚令」

不過，港交所和證監會建議，上市公司考慮延期舉行股東會「一段合理時間」，直至禁止羣組聚集規例完結，也可以考慮能否使用科技進行，讓股東毋須親身出席股東會。

聲明指，上市發行人仍要在禁聚令期間舉行實體股東會，建議發行人要盡可能確保參與者安全、管理出席人數，以多個房間讓各方參與，亦不要提供食物及飲品、企業禮品，量度出席者體溫及必須佩戴口罩。同時提醒，禁令非由證監會或聯交所執行，故強烈建議各上市公司徵詢法律意見。

另外，聲明提到，若上市發行人已通知將會在指明期間內舉行股東大會，應在盡快刊發公告，讓投資者及其他持份者知悉最新情況，包括是否如期按進行會議、在指定期間內舉行的必要性、慨述大會安排及所採取的防疫措施。

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