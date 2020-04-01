倘特別股東大會有迫切性 可獲豁免「禁聚令」
2020年04月01日 17:48
東網電視更多新聞短片
港府禁止4人以上公眾聚集，其中豁免「團體履行法定責任的會議」，包括上市公司股東周年大會(AGM)。香港交易所(00388)及香港證監會就此發表聯合聲明，若特別股東大會(EGM)須在特定時間內舉行，以符合香港及海外上市發行人的條例，或主板及GEM上市條例，或收購合併及股份回購等亦可獲豁免。
不過，港交所和證監會建議，上市公司考慮延期舉行股東會「一段合理時間」，直至禁止羣組聚集規例完結，也可以考慮能否使用科技進行，讓股東毋須親身出席股東會。
聲明指，上市發行人仍要在禁聚令期間舉行實體股東會，建議發行人要盡可能確保參與者安全、管理出席人數，以多個房間讓各方參與，亦不要提供食物及飲品、企業禮品，量度出席者體溫及必須佩戴口罩。同時提醒，禁令非由證監會或聯交所執行，故強烈建議各上市公司徵詢法律意見。
另外，聲明提到，若上市發行人已通知將會在指明期間內舉行股東大會，應在盡快刊發公告，讓投資者及其他持份者知悉最新情況，包括是否如期按進行會議、在指定期間內舉行的必要性、慨述大會安排及所採取的防疫措施。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！