金價上升空間有限？全球最大消費國中國需求「冰封」

外國傳媒報道，在世界其他地方的投資者尋求黃金避險的同時，新冠病毒大流行凍結了中國的黃金市場，導致需求急劇下降。

中國是金條、金幣和首飾的最大購買國，但為遏制這種疫情而採取的全國封鎖措施，令商場內空無一人，而在中國購買黃金所需要支付的溢價也煙消雲散。即使中國政府在試圖提振更大範圍的消費，吸引購物者外出，但消費行業的復甦之路依然漫長。

中國市場的苦苦掙扎可能給金價帶來阻力，上月金價7年來首次突破每盎司1,700美元。傳統的避風港黃金還面臨印度、歐洲和美國零售消費放緩的拖累，以及俄羅斯暫停其央行購買的意外決定。根據世界黃金協會的數據，去年中國消費者佔黃金總需求量4,356噸約1/5。

中國黃金協會秘書長張永濤表示，國內對黃金的需求將非常緩慢地恢復，即使在加工商恢復生產之後，一個主要問題就是沒有訂單。

今年前兩個月，中國的黃金、白銀和首飾零售銷售下降了41%。張永濤估計，第一季黃金首飾銷量將至少下降一半，全年亦會大幅下降。他說：「在疫情大流行結束之前，消費者不會回來購買黃金首飾，中國投資者目前也不願用存款購買黃金。」

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