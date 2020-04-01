新盤動向：明翹匯花園特色戶呎價逾2.04萬售出
2020年04月01日 17:55
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新盤特色戶承接力不俗。佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，剛售出1A座1樓F室特色戶，實用面積278方呎，花園面積157方呎，單位屬一房間隔，成交價為567.6萬元，呎價20,417元。項目開盤至今不足半年，累積已售出621伙，銷售率逾八成，當中一房及兩房戶更已售出逾九成比例。
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