【獅王當災】2004年起一年最少派4次股息 累派逾億元
2020年04月01日 18:09
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(Getty Images圖片)
滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)決定取消原定派息計劃，並暫停股份回購。消息一出，兩股收市分別大跌9.51%及7.64%，合共市值一天蒸發近1,000億港元。兩股年初至今分別累瀉32%及44%。
數據顯示，滙豐控股自2004年開始，每年派最少4次股息，2004年至今累計實現淨利潤1.45萬億元，累計現金派息1.08億元，比率高達75%。
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