恒生銀行正試行以視像會議軟件與客戶聯繫

其中，本周恒生的櫃位手機取票服務(eTicketing)新增6間地面分行，現時提供此項服務的分行數目增至16間，在未來3個月，該行將繼續擴展櫃位手機取票服務，冀於7月初提供相關服務的地面分行增至78間。

此外，恒生已完成於香港全線約600部自動櫃員機安裝近場通訊(NFC)裝置，客戶只需將手機放置於櫃員機的NFC裝置，即可提取現金，目前所有恒生自動櫃員機均支援NFC及QR Code 手機提款。

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