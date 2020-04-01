富力地產3月銷售額80.2億人幣　急升兩倍

2020年04月01日 18:22
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    富力地產(02777)宣布，今年3月權益合約銷售總金額約為80.2億元人民幣(下同)，銷售面積達約658,700平方米。與2月相比，銷售收入和銷售面積分別上升221%和217%。
    累計至3月底，總權益合約銷售金額約167.1億元，銷售面積達約140.13萬平方米。
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