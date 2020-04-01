【獅王當災】港交所：上市規則對取消派息無具體要求
2020年04月01日 18:37
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滙豐控股(00005)取消派發2019年第4季股息，市場上有投資者指滙控在除淨後才反口不派息，質疑其做法是否有問題。香港交易所(00388)發言人表示，不評論個別公司。根據《上市規則》，對取消股息派發並無具體要求。發行人應當及時公布任何與股息安排相關的變動，以確保市場信息透明。
該所又指，當上市公司宣布派發現金股息時，聯交所可在除淨日調整相關發行人的「前收市價」以供市場參考。建議股東及有意投資者買賣股份時，尤其在除淨日至有關條件達成前期間，務必謹慎行事。如有任何疑問，應諮詢相關專業顧問。
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