【獅王當災】港交所：上市規則對取消派息無具體要求

該所又指，當上市公司宣布派發現金股息時，聯交所可在除淨日調整相關發行人的「前收市價」以供市場參考。建議股東及有意投資者買賣股份時，尤其在除淨日至有關條件達成前期間，務必謹慎行事。如有任何疑問，應諮詢相關專業顧問。

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