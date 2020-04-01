疫市順暢！「債券通」3月成交達4782億人幣

為進一步提升境外投資者投資中國市場的便利程度，滿足境外投資者多樣化的交易結算需求，債券通新增特殊結算週期交易及循環結算服務。

特殊結算周期為境外投資者提供4天及以上(T+4及以上)的特殊結算，可通過債券通公司提供的應急交易服務申請交易。若境外投資者出現結算失敗的情況，可根據自身安排在原結算合同結算日後的3個工作日內，向中央結算公司或上海清算所申請循環結算，並通過債券通公司向交易中心備案。

值得留意的是，於3月24日四川省通過債券通「新債資訊通」，首次面向全球發布新發地方債資訊，積極拓展境外推介渠道，吸引境外投資者參與地方債一級認購。而新債信息通於3月合共發布210隻債券的發行資訊及結果，包括政策性金融債、業存單、熊貓債、地方政府債、中期票據、永續債、普通金融債等債券類別。

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