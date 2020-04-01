【疫市平賣】旺角蚊型地8590萬元批出　低估值下限逾兩成

地政總署公布，旺角新填地街及上海街住宅地，以8,590萬港元批出，中標財團為鵬程亞洲有限公司。以最大總樓面約24,462方呎計算，每方呎樓面地價約3,512元，較下限估值還低超過兩成。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626