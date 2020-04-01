【疫市平賣】旺角蚊型地8590萬元批出 低估值下限逾兩成
2020年04月01日 18:44
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地政總署公布，旺角新填地街及上海街住宅地，以8,590萬港元批出，中標財團為鵬程亞洲有限公司。以最大總樓面約24,462方呎計算，每方呎樓面地價約3,512元，較下限估值還低超過兩成。
上述土地佔地約2,718方呎，是兩年多以來政府推出的最細土地，上周截標反應較市場預期遜色，僅接獲5份標書，投資財團還有信和置業(00083)、寶庭重建發展。
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