公居屋3月未補價買賣飆近1.7倍
2020年04月01日 18:57
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房委會資料顯示，3月份公屋及居屋未補價第二市場臨時數字，暫錄約164宗成交，較2月份同期升近1.7倍。其中何文田居屋冠暉苑低層單位，實用面積291方呎，呎價逾1.46萬港元。樂富居屋德強苑高層實用面積404方呎單位，亦售573.8萬元，呎價14,203元，呎價料屬第二市場次高紀錄
此外，將軍澳居屋寶盈花園一個中層單位，實用面積431方呎，上月亦售553.8萬元，呎價12,849元料創區內新高。而2月同類市場全月則錄143宗買賣。
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