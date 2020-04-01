必須犧牲經濟！蓋茨：要控制疫情　只有3步可做

外國傳媒報道，針對疫情大爆發，微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)撰文，向美國政府提出3點方法戰勝難關。

首先，他呼籲全美國應採取統一方針來遏止疫情擴散，認為某些國家沒有完全封鎖是導致災難的原因之一，美國領導人必須清楚意識到，任何一個地方停產都代表所有地方停產。他直言，沒有人可以像往常一樣繼續營業或生產，因確診數目下降可能需要10周或更長時間，若有猶豫，只會加劇經濟痛苦。

其次，他呼籲聯邦政府必須加大檢疫力度，明確標示誰為首先檢疫的優先者，除了醫療人員外，還有那些症狀嚴重卻仍在外面行走的人。

最後，基於科學數據方法，開發疫苗及治療方式。

他總結，今年仍有很長的路要走，但相信若現在開始根據科學數據和醫療專業人員的經驗做正確決定，可挽救生命，並使國家恢復正常運作。

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