新冠肺炎：內地今年大學畢業生達870萬　就業嚴峻

外國傳媒報道，今年疫情或使中國近900萬大學畢業生面臨找不到工作的問題。就此，有分析估計，年底時中國失業率恐飆至10%。根據官方數據，今年2月中國失業率6.2%。

報道指出，今年中國應屆大學畢業生達870萬人，按年增加5%，更為近10年最多。荷蘭ING銀行駐香港首席經濟學家彭藹嬈預測，到今年底，中國城鎮失業率可能升至10%，但地方政府或會採取措施，以防止情況進一步惡化。

安信證券首席經濟學家高善文表示，中國政府一直努力讓企業恢復營運，但在4月底前，中國經濟不太可能恢復正常。

事實上，據北京大學光華管理學院和中國招聘網站營運商智聯招聘(Zhaopin)3月25日發表的報告顯示，今年1至2月新招聘的職位和人數按年下降約1/3。

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