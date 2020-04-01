張翹楚：旺角地低價批出 或給予發展商「無底價」錯覺
2020年04月01日 19:47
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張翹楚
泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，剛批出的旺角蚊型地土地面積細小，將來未必可以用盡地積比率，但對於市區地而言，每方呎樓面地價可謂低得驚人。
他認為，地價遠低於市場預期，但政府仍將土地批出，或會給予發展商「無底價」的錯覺，對將來投地出價會有影響，或會有更多財團以低價試水溫。
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