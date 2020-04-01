【深度解構】搶糧過後...糧食危機恐短期內爆發

外國傳媒報道，隨着新冠肺炎疫情於全球擴散，不但促使各地民眾瘋搶購麵、米，以及麵包，封城措施更擾亂了農產品供應鏈，加上多國限制農產品出口，導致供需失調，已帶動國際小麥及稻米價格大漲；粟米與大豆期貨則因種植及飼養需求受衝擊而重挫。有分析師警告，第2季商品需求可能惡化。

數據顯示，芝加哥期貨交易所的小麥價格從3月中以來已大漲約15%，達到每英斗5.7美元左右。美國中西部磨麵廠在產地收購軟紅冬麥的價格，更比芝加哥交易所的牌價每英斗高出0.35美元，顯示主要用作製造麵及麵包的小麥需求強勁。

除了美國，歐洲麥價也大幅上漲，主因法國採取隔離措施，嚴重阻礙糧食運輸。香港人更須關注的泰國米價今年以來也大漲約17%。

聯合國糧農組織(FAO)指出，物流不暢加上新興市場貨幣貶值，使糧食進口國的穀物價格急漲，可能使貧窮國家及疫情重災區出現「糧食危機」。

不過，其實全球不缺糧，主因是近年農產品豐收，穀物與油籽作物庫存豐厚，且俄羅斯、烏克蘭，以及拉美多國都成為主要的糧食出口國。美國農業部預測，2019至2020產季，即截至今年8月底止，全球小麥庫存量將創新高，達7.645億公噸。

可惜的是，目前物流成為一大難題。法國穀物界難以找到貨櫃車司機運貨，貨櫃車公司亦要提高運費。另外，一些主要糧食出口國為確保供應無缺，並防止糧價上漲，限制出口。再者，農產品專家指出，疫情擴散使更多民眾在家吃飯，外出用饍減少，使一般家庭增加「儲糧」，糧食供應商須把餐廳專用的食材，更改包裝成一般消費用，因而造成「短期脫序」。

因此，有專家指出，疫情可能使穀物市場出現「長期根本性改變」，許多國家可能會提高糧食庫存，不再依循逐批定量採購的模式。

不過，芝加哥粟米期貨價格首季跌12%，為2014年以來表現最差的一季；大豆期貨首季也跌8.9%。

【米價急升】

要數港人較關注的，必是「米」，根據泰國貿易委員會數據顯示，泰國生產稻米的出口基準價格在3月底漲至每噸約550美元，為2013年8月以來新高；越南米價也超過每噸400美元，為2018年12月以來新高。

數據顯示，泰國在2018年出口約1,110萬噸稻米，越南約出口660萬噸，各佔全球稻米市場的23%和14%，僅次於稻米最大輸出國印度。泰國的稻米貿易團體估計，2020年出口量將減少至750萬噸，在此同時，越南出口量料不會大幅增加。

米出口減少，原因之一是缺水！泰國主要稻米產區集中在湄南河流域，越南則集中在湄公河三角洲。有報道指出，2019年8月以來，稻米產區上游的降雨量已較正常水平減少了30%。越南有機農業研究機構主管表示，這次的乾旱危機較2016年嚴重。2016年為近年最嚴重的乾旱。

其次是水壩興建潮！位於中國內地南方的湄公河上游，共有11座水壩，還計劃增建約10座以上，導致下游流域的水流量減少，甚至引發海水倒灌。

泰國匯商銀行旗下的經濟及商業研究中心估計，若乾旱持續到6月，泰國2至7月稻米收成季節的產量將較一年前減少一半。

值得關注的是，米價上漲可能推升中國內地、印尼，以及尼日利亞等稻米進口國的通脹。在全球經濟放緩和油價下跌之際，開發中國家或產油國的貨幣匯率已貶值，提高了進口物價。若米價持續攀升，這些經濟體的消費意願可能大幅降溫。

【4至5月恐陷糧食危機】

事實上，聯合國糧食及農業組織近日才警告，新冠肺炎疫情在全球蔓延，致使勞動力短缺和供應鏈中斷，可能影響一些國家和地區糧食安全。

該機構稱，除非快速採取行動，保護最脆弱環節，保證全球糧食供應鏈通暢，緩解疫情蔓延對整個糧食體系的影響，否則會面臨糧食危機迫近的風險，並預計最糟糕情況將在4月和5月出現。

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