第一城853呎劈至910萬售　呎價偏低

樓價跌勢未止，「無睇錯」沙田第一城呎價險守一萬元。美聯黃錦瀚表示，單位為14座極低層D室，實用面積853方呎。單位曾作收租之用，開價1,000萬港元，放低鎖匙予代理安排睇樓僅兩星期，減至910萬元售出，呎價10,668元。他續稱，是次成交呎價偏低，主要受單位樓層影響。

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