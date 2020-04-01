【飯碗不保】美3月私人職位減2.7萬個　未全面反映疫情

新冠肺炎疫情肆虐下，美國就業市場正迅速惡化。數據機構ADP公布，美國3月份私人職位，由2月增長18.3萬個，轉為減少2.7萬個，但少過預期15萬跌幅。

市場料周四(2日)出爐的截至3月28日止一周新申領失業救濟人數中位數為350萬人，勢連續兩周創出新高。至於周五(3日)公布的3月非農業職位，預期由2月增長27.3萬個轉為減少10萬個，失業率亦跳升0.3個百分點至3.8%。

然而，市場普遍預期3月就業數據仍未全面反映疫情的影響。高盛日前估計，美國失業率到年中時將升至15%，較之前估計的9%進一步攀升。

聖路易斯聯儲銀行最新分析亦顯示，疫情將造成美國4,700萬個職位損失，失業率可能爆升至32.1%，但有關預測數字未有計算最近華府通過的刺激措施，當中包括延長失業救濟金期限，以及補貼沒有裁員的企業。

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