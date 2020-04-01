【全球攬炒】標普估今年經濟近零增長　38年最差

外國傳媒報道，評級機構標準普爾估計，2020年全球經濟增長恐趨近「零」，約降至0.4%。一旦如此，將是自1982年經濟衰退以來的新低。

從地區來看，美國和歐洲的疫情是標普大幅下調增長預測的主因，料美國將在第2季下跌12%，失業率很可能會超過10%。不過，美國經濟增長仍可能會在2021年反彈至3.2%。

新興市場方面，下跌幅度最大是印度，預計收縮3.5%，中國今年則料跌至3%。

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