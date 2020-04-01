樓價UPDATES：租金續回軟　太古城須勁劈17%

大型藍籌屋苑租金回軟，鰂魚涌太古城有大單位劈租7,000元或17.5%租出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城綠楊閣中低層E室，實用面積922方呎，3房套間隔，向西南，望開掦園景。業主去年11月放租，叫租40,000元，最終願減7,000元或17.5%，以每月33,000元將單位租出，呎租36元。太古城3月共錄得42宗租賃成交，平均實用呎租約39元。

●北角七姊妹道18號寶城閣低層戶，實用面積318方呎，1房間隔，座向北面望街景，獲區外上車客以586萬元承接，呎價18,428元。

●北角寶馬台低層B室，實用面積728方呎，3房連工人房間隔，座向北面，望開揚景觀，獲區外換樓客以1,190萬元承接，呎價16,346元。

●北角百福花園百佳閣中層B室，實用面積543方呎，2房間隔，座向東面，外望開揚山景。單位原叫價860萬元，放盤1個月，減價70萬元，減幅8.1%，成功以790萬元成交，呎價14,549元。

●北角和富道18號莊士維港軒低層B室，實用面積326方呎，2房改1房間隔，座向北面享海景。單位放盤2個月，原叫價748萬元，減價40萬元，減幅5.3%，成功以708萬元沽出，呎價21,718元。

●鰂魚涌柏蕙苑低層F室，實用面積589方呎，2房間隔，望樓景，以1,000萬元易手，呎價16,978元。

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九龍區

●荔枝角曼克頓山6座中層G室，3房間隔，向東南望維港海景，實用面積約674方呎，業主以約3.1萬元放租約1個月後吸引區內客洽詢，議價後減價3,500元或約11%，以2.75萬元租出，實用呎租約40.8元。

●黃大仙竹園北邨14座中層16室，實用面積485方呎，2房1廳間隔，原開價340萬元，減價35萬元或10.3%，最終以綠表價305萬元沽出，呎價6,289元。

●大角咀君匯港5座低層E室，實用面積478方呎，2房間隔，座向西面，望遠海景，以980萬元易手，呎價20,502元。

●九龍灣淘大花園M座低層4室，實用面積約322方呎，為一房兩廳間隔，去年12月以550萬元放售，由於原業主持貨力強，叫價一直強硬，直至2月稍微減至538萬元，並於日前以528萬元沽出，累減22萬元或4%，呎價約16,398元。

●大角咀柏景灣10座高層E室，實用面積471方呎，屬2房間隔，單位原叫價1,050萬元，後減價6%，以986萬元成交，呎價約20,934元。

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新界區

●屯門錦華花園B座中層4室，實用面積353方呎，區外客以1.1萬元租入單位，呎租為31.2元。

●天水圍居屋天頌苑P座高層15室，實用面積429方呎，日前獲區內白居二首置客垂青，以350萬購入上址作自住，呎價8,159元。

●馬灣珀麗灣27座中層B室，實用面積約499方呎，2房間隔，去年底叫價約700萬元，數度議價後終以605萬元成交，呎價約12,124元。

●大埔康樂園西路雙號屋，實用面積1,596方呎，開價約3,380萬元，累減約392萬元，以2,988萬元沽，呎價18,722元。

●荃灣德寶大廈高層E室，實用面積278方呎，兩房間隔，開價430萬元包額外印花稅，經買家議價後，最終達成以313萬元成交，額外印花稅由新買家負責，呎價11,259元。原業主於2018年2月以360萬元買入單位，持貨兩年，帳面蝕47萬元或13%。

●荃灣中心1座低層E室，實用面積377方呎，兩房間隔，業主上月中企硬505萬元，最近因疫情問題，見翻睇客人具誠意，最終願減37萬元，至468萬元成交，呎價12,414元。

●荃灣縉庭山2座高層A室，實用面積622方呎，三房間隔，享開揚山景，開價968萬元，減至892.8萬元易手，呎價14,354元。

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