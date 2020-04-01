【全球攬炒】製造業3月難捱　意大利更差過08年海嘯

外國傳媒報道，對全世界工廠來說，3月是他們很多年以來最難捱的一個月，因為冠狀病毒導致大規模封鎖，並給供應鏈造成了嚴重破壞。

亞洲和歐洲的數據顯示，製造業活動急劇下降，其中一些處於2008年金融海嘯以來最低水平。在意大利，產量指標降至1997年6月開創這個指數系列以來最低。

工廠信心報告反映出疫情正在惡化。意大利、西班牙，以及美國的病例激增，使這些經濟體在3月停滯不前，給已經與病毒抗爭了幾個月的亞洲國家帶來了新的打擊。從汽車製造商雷諾到零件製造商莊信萬豐，很多公司已經多處停產。

雖然中國現在有了見底信號，但經濟學家警告，這不預示強勁反彈。事實上，在歐元區，德國、法國和意大利這3大經濟體的製造業都在萎縮。歐元區的平均產量和新訂單指標創近11年以來最大跌幅。英國也報告了製造業產出和就業指標的急劇下降。

各企業亦稱，即使減少了採購、裁減了員工，但在供應方面依然存在嚴重問題。這些報告甚至可能沒有完全反映經濟下滑的情況，因為對交付時間的影響扭曲了結果。

IHS Makit首席商業經濟學家Chris Williamson說：「讓人擔憂的是我們離製造業下降極限還有一段距離，企業停產、封鎖，以及失業率上升，可能對全球支出產生前所未有的影響，繼而壓制對多種產品的需求。」

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