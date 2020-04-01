【石油大戰】第一滴血！美頁岩油商Whiting破產

沙特阿拉伯與俄羅斯之間的石油大戰未有平息迹象，油價拾級而下，令生產成本高昂的美國頁岩油業受到龐大壓力。美國頁岩油商Whiting Petroleum周三(4月1日)向德州法院申請第11章破產保護，涉及36億美元債務及73億美元資產。

Whiting在新冠肺炎疫情爆發導致油價大冧前已出現經營困難，去年錄得虧損後已削減1/3人手及縮小業務規模，公司市值在2014年高達95億美元，但周二(3月31日)只剩6,200萬美元。

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