【二手續冧】第一城呎價竟低見一萬元 比墅12年勁蝕650萬

股市冇運行，連滙豐控股也停派息，加上經濟早已疲憊不堪，拖累二手樓價繼續下滑，各區皆湧現「筍價」個案：

【第一城呎價險守一萬元】

樓價跌勢未止，「無睇錯」沙田第一城呎價險守一萬元！美聯黃錦瀚表示，單位為14座極低層D室，實用面積853方呎。單位曾作收租之用，開價1,000萬港元，放低鎖匙予代理安排睇樓僅兩星期，減至910萬元售出，呎價10,668元。他續稱，是次成交呎價偏低，主要受單位樓層影響。

【比華利山別墅持貨12年 帳蝕650萬】

大埔比華利山別墅再錄「出血」個案。市場消息稱，該盤翠樺道單號屋，實用面積1,902方呎，由向為收租物業，早前開價2,000萬港元放售，減價後僅售1,900萬元，呎價9,989元。

據了解，原業主持貨約12年，過往曾以物業作數次按揭或貸款，是次轉手帳面蝕約650萬元。美聯林奕俊表示，比華利山別墅上月錄至少3宗買賣。

【新界洋房連環劈價 四季雅苑低市價8%易主】

新界洋房連錄劈價成交。美聯葉偉珠表示，元朗四季雅苑雙號屋，實用面積1,132方呎，曾叫價1,200萬港元放售，因原業主趕移民，減價至1,080萬元沽出，呎價9,541元，低市價約8%。原業主2004年僅以440萬元購入。

中原鄭浩強續稱，大埔康樂園西路雙號屋，實用面積1,596方呎，開價約3,380萬元，累減約392萬元，以2,988萬元沽，呎價18,722元。

【投資者蝕讓47萬甩貨！德寶大廈辣招盤賣313萬】

新冠肺炎疫情急速擴散，個別投資者看淡後市，寧願蝕讓辣招盤都要盡快套現。中原丘漢偉表示，荃灣德寶大廈高層E室，實用面積278方呎，兩房間隔，原業主為投資者，眼見疫情影響大，即使單位3年限售期未過，都開價430萬港元包額外印花稅放盤。經買家議價後，最終達成以313萬元成交，但額外印花稅則轉由新買家負責，呎價11,259元。

據了解，原業主於2018年2月以360萬元買入，持貨兩年，雖然不需負責繳付辣招稅，帳面已蝕47萬元或13%。至於新買家為用家，見單位入場門檻低，做價吸引，加上位處市中心，十分方便，另付10%額外印花稅約31.3萬元入市。

【劈價離場！畢架山一號累減342萬沽】

豪宅市場減幅比中小型屋苑明顯。中原劉俊傑表示，九龍塘畢架山一號5座中層F室，實用面積1,054方呎，套三房間隔，另設工人套房，擁內園景，最初開價2,750萬港元，累減342萬元或12.4%，最終以2,408萬元成交，呎價22,846元。

他續稱，新買家為外區換樓客，見業主擴大減幅，即拍板入市自用。據悉，原業主於2010年8月以1,600萬元購入，持貨近10年，現沽貨帳面獲利808萬元離場，單位升值約51%。

【杏花邨兩房戶低市價3%易手 呎價1.59萬元】

美聯李聖智表示，柴灣杏花邨17座中層7室，實用面積454方呎，兩房間隔，外區用家議價後以約725萬港元購入，較市價低約3%，呎價約15,969元。

原業主於2011年2月份以約350萬元購入，是次轉售帳面獲利約375萬元，物業升值約107%。

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