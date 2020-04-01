【樓市續冧】各區豪宅首季租金急挫　十年最差

第一太平戴維斯表示，第一季度港島、九龍和新界的豪宅租金分別下跌6.1%、7.4%和4.5%，均錄得2010年以來最差的季度表現。與2019年第一季度市場開始下滑時相比，豪宅租金下降約10%或以上。

港島傳統豪宅區，如山頂、南區及半山等地租金表現略勝於其他地方，因該處多公司業主，持貨能力更強，不願輕易減租。由於內地客需求短缺，九龍站及奧運站等地區所受打擊最為嚴重，季內租金下降近10%。

第一太平戴維斯香港研究及顧問諮詢部主管盛世民表示，受疫情及宏觀經濟影響，香港就業前景暗淡，大多數地區的豪宅租賃需求不大，市場淡靜主要與縮減規模有關。

第一太平戴維斯香港住宅服務部董事吳翠蓮指，許多公司考慮到業務前景深受影響，正在削減成本並控制人員開支，此趨勢現已擴展到金融及專業服務領域，而這些領域向來是豪華公寓需求的強勁推動力。

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