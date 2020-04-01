夜市UPDATES：道指早段勁跌892點　滙豐倫敦低見39.5港元

美國疫情惹關注，美股道指周二低收410點後，今日開市早段續受壓，道指挫892點，至21,024點；納指挫241點，至7,458點；標指挫97點，至2,486點。

施樂放棄收購惠普公司(HP Inc.)，主要是考慮到當前的公共衛生危機和市場動盪，沒有達成交易的必要。施樂股價早段挫5.23%至17.95美元；惠普股價早段挫4.95%至16.5美元。

卡特彼勒(Caterpillar)擱置高管、經理和受薪員工的年度加薪計劃，明年亦不會派息花紅，在疫症下減少開支，公司股價早段跌2.32%至113.34美元。

「新債王」岡拉克和商品大王羅傑斯齊聲唱淡股市前景。岡拉克預期，由於經濟不明朗，恐慌情緒會於四月份重現，令美股跌穿上月低位，而且一段長時間內很可能無法重返近期高位。羅傑斯亦預期，當前的股市反彈浪會持續一段時間，但新一輪冧市正迫近，又稱未來數年面臨有生以來最大的熊市。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626