新冠肺炎：途屹董事自願減薪4個月
2020年04月01日 21:47
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途屹控股(01701)公布，鑑於新型冠狀病毒疾病大流行，現有的全體執行董事自願暫時減少於2020年4月1日至8月31日期間的薪酬。
薪酬調整反映執行董事對抵禦新型冠狀病毒疾病大流行帶來當前充滿挑戰的商業環境之承諾，認為符合公司及其股東的整體利益。
惟上述公告沒有披露薪酬調整的幅度。
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