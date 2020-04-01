【全球攬炒】巴拿馬運河3月流量下降 2/3員工休假
2020年04月01日 21:53
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外國傳媒報道，美國東海岸到亞洲的重要航運路線巴拿馬運河管理局表示，該機構在正常時期的員工人數為9千人，目前為應對疫情，已讓近2/3員工返家，保留3,600名員工維持運河暢通。不直接參與船舶過境的工人，則有兩周假期。
在巴拿馬運河負責拖船工作的Ivan de la Guardia則表示，該運河3月的交通流量有所下降，且因輪班時間更長，以及部分員工處於隔離狀態，有些員工的工作量也相應增加。
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