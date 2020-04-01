美3月製造業轉為收縮　訂單指數11月新低

美國3月份ISM製造業指數由2月的50.1點跌至49.1點，高於市場預期的44.5點，但指數低於50點顯示製造業收縮。期內訂單指數由2月的49.8點急跌至42.2點，為2009年3月以來新低。

此外，美國3月份製造業採購經理指數(PMI)終值向下修訂為48.5點，為2009年8月以來最低，並低於2月的50.7點，但較市場預期的48點佳。

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