美3月製造業轉為收縮 訂單指數11月新低
2020年04月01日 22:01
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
美國3月份ISM製造業指數由2月的50.1點跌至49.1點，高於市場預期的44.5點，但指數低於50點顯示製造業收縮。期內訂單指數由2月的49.8點急跌至42.2點，為2009年3月以來新低。
此外，美國3月份製造業採購經理指數(PMI)終值向下修訂為48.5點，為2009年8月以來最低，並低於2月的50.7點，但較市場預期的48點佳。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！