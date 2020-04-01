【財經評論】英叫停銀行派息　恐預示極端風險

新冠肺炎疫情重創全球經濟，不少企業資金鏈開始斷裂，迫使英倫銀行發出通知，要求英國銀行業停派股息，消息重創相關銀行股，香港散戶愛股滙豐在暫失「高息光環」下，更淪為頭號沽售對象。其實，英國當局此舉不無代價，但仍有如此決定，預示着更令人擔心的金融系統性風險可能受威脅。故今次事件絕非單一個股派息與否這麼簡單，更正確的理解是須警惕一場世紀金融風暴一觸即發﹗

目前的形勢是，包括滙豐及渣打等英國銀行，須應英國監管機構要求取消派發去年度末期息，並在今年底前暫停派發季度或中期息，亦不可作任何回購股份行動。

因此，股價捱沽是必然的市場反應，惟值得注意的是，英國當局作此決定背後的考量。如今宏觀經濟大受疫情打擊，金融市場動盪不安，投資者如驚弓之鳥，銀行股既屬股市指數重磅股，行業景氣亦被視為經濟晴雨表，其重大消息足以撼動市場信心。須知道勒令銀行停派股息，一則變相減少分紅，影響回報率和估值；二則無可避免打擊市場對銀行業前景的信心。面對這些負面影響，監管機構仍選擇去做，反映背後或潛藏更大危機，尤其在經濟持續轉差及息率朝向負數下，銀行業面對的經營風險前所未有，必須保留資金應對關乎存亡的問題。

事實上，投資和消費信心每況愈下，信貸需求疲弱，若說停派息能讓銀行增加信貸，以刺激經濟的話，理由實在牽強！反之，如今全球疫情未受控，經濟停擺帶來的損害愈來愈深，最致命的是難以估底，量寬到了這個地步，充其量是穩定短期氣氛，卻無法阻止經濟實況和信心危機持續惡化。

經歷各大央行大幅減息後，相信未來會有更多地區步歐洲和日本後塵，進入負利率狀態，這誠然不利銀行存戶，一旦大量存戶提走存款，現金流將現極端波動，加上經濟衰退，企業違約大規模爆發，信貸市場崩潰，不良貸款和壞帳撥備急升，銀行業所面對的壓力難以想像。參考2008年金融海嘯，危機最終令銀行業大洗牌，大型業者即使可以留低，亦要合併、削債、重組，面貌大改，原股東即使不用血本無歸，身家都被大幅蒸發，欲哭無淚。故無論如何，全球央行都積極為銀行業築好高牆，增資抗逆。

天災人禍令金融市場已悄然走進黑暗隧道，投資者此刻須戒除僥倖之心，把握時間做好風險管理，作好捱苦的準備，冀能等到光明再現！

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