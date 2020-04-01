【石油大戰】美原油庫存激增1383萬桶 油價即冧
2020年04月01日 22:41
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(Getty Images圖片)
截至3月27日當周，原油庫存暴增1,383萬桶，遠高於預期增加392萬桶；汽油庫存大增752萬桶，亦遠多於預期增加108萬桶；精煉油庫存則減少219萬桶，有別於市場預期增加31萬桶。
資料顯示，美國精煉油庫存為連續11周錄得下滑；汽油庫存為連續8周錄得下滑後有增長，且創1月10日當周以來新高；原油庫存則是連續10周錄得增長，且創2016年11月4日當周以來新高。
上周美國國內原油產量沒有減少，維持每日1,300萬桶。
數據公布後，紐約期油跌近3%，報每桶19.9美元；布蘭特期油報24.75美元，挫6%。
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