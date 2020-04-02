金曹：獅子行傷心擁躉分手指南

滙控擁躉不禁要問，人生有幾多個十年？2010年3月17日，滙控股價81.25元，每季派中期息約0.78元及末期息約1.64元。10年共計股息40.1元，但股價唔止輸呢個數，原來10年來所謂高息的滙控，只是從股價自我割肉。

如果現在放棄滙控，基本上有三條路：

3. 如果不想立刻劃清界線，也可使用期權策略，沽出一半滙控持股。另外每次反彈做部分現貨備兌認購即月Covered CALL及心儀股份即月Short PUT，可收取兩份期權金，通常可以做到超過年息12厘回報。到期日如Covered CALL需要出貨或Short PUT需要接貨，便沽出滙控換貨。記住Short PUT接貨和Covered CALL出貨需要相同月份，在結算月同步處理。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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