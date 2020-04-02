金曹：獅子行傷心擁躉分手指南
2020年04月02日 00:08
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由於英倫銀行要求，基於金融風險調控，滙豐控股(00005)及其他英國銀行不派第四期股息。一向以高息吸引散戶繼續支持的滙控，股價即時受壓。因為滙控是否有能力堅持多年來的派息傳統驟成疑問，最起碼今年已經不會再有回購股份以支持股價這一招了。滙控周三下午跌穿40元心理大關，收報39.95元，瀉9.5%，成交額約85.9億元。
滙控擁躉不禁要問，人生有幾多個十年？2010年3月17日，滙控股價81.25元，每季派中期息約0.78元及末期息約1.64元。10年共計股息40.1元，但股價唔止輸呢個數，原來10年來所謂高息的滙控，只是從股價自我割肉。
如果現在放棄滙控，基本上有三條路：
1. 要仔唔要乸！迷信英式銀行管理，以恒生銀行(00011)代替。大話怕計數，照樣以2010年3月起計10年大數，恒生共派息65.9元，而當年股價109.9元，是屬於有升有息的優質股。
2. 以其他高息股、或簡單以盈富基金(02800)代替滙控。高息股組合可考慮4厘以上的中電(00002)，10年收息28.19元；新鴻基(00016)10年收息38.25元；新鴻基子公司新意網(01686)的主業為營運數據中心，迎合新經濟電商的大潮流，10年收息1.1元。
3. 如果不想立刻劃清界線，也可使用期權策略，沽出一半滙控持股。另外每次反彈做部分現貨備兌認購即月Covered CALL及心儀股份即月Short PUT，可收取兩份期權金，通常可以做到超過年息12厘回報。到期日如Covered CALL需要出貨或Short PUT需要接貨，便沽出滙控換貨。記住Short PUT接貨和Covered CALL出貨需要相同月份，在結算月同步處理。
期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)
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