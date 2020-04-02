澳門賭收再縮八成　連挫六個月

新冠肺炎疫情仍未受控，澳門賭收一如預期地大跌，繼2月錄得破紀錄按年大幅收縮近九成後，3月數字再縮近八成。根據澳門博彩監察協調局最新公布，3月份博彩毛收入為52.57億澳門元，按年大挫79.7%，為2009年以來第二大跌幅，也是連續六個月錄得下跌。

富瑞發表研究報告，估計3月22日的一星期，平均每日賭收僅1.64億澳門元，相較1月每日平均7.14億澳門元，以及2月每日(不包括停業的15日)平均2.22億澳門元大幅收縮。

該行又指，廣東省最近實施更嚴厲的隔離措施，令海外華人都打消返回廣東省的念頭，而該省又是澳門最大的遊客來源，佔比達32.5%。故該行相信，上述情況將令澳門旅客數字和賭收再度轉弱。據該行所認識的博彩公司所透露，近日的生意額近乎零。該行預測全年賭收將按年下跌45%。

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，各個國家和地區包括澳門都實施入境管制，2、3月澳門賭收大跌屬意料中事，問題是目前還不知道疫情會在何時才受控。而且他相信博彩業的復甦會滯後於經濟的復甦，加上首兩個月內地生產力停擺，財富減少之下，對旅遊娛樂，包括博彩等的需求都會減少。

他表示，濠賭股現價反映了過去兩個月的壞消息，然而未來股價趨勢仍會向下，並會跑輸恒生指數的表現，投資者現階段實在不宜沾手。

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