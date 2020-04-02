東方日報B1：滙控停派息冧一成　專家嗌沽勿撈

據彭博資料，滙控自1986年起每年無間斷地派息，即使2008年飽受金融海嘯摧殘，亦無例外派息，持續是股東資金流的可靠來源。此次滙控「停息」屬史無前例，基金聞訊群起「掟貨」，滙控股價周三於香港市場急跌9.51%，成交量創2016年中旬以來新高。倫敦股市投資者亦於早段「接力」沽貨，滙控股價曾跌逾一成，折合至39.3港元，較香港收市價低1.62%。

滙控公布，周三接獲英國審慎監管局通知，要求該行取消派發2019年度第四次股息每股0.21美元，有關股息原定於本月14日派發，並已進行除淨。該集團亦決定，一併停派2020年底前的首3次股息，而且不會進行回購。

有市場人士透露，儘管滙控用作派發2019年第4次股息的資金，仍留在其資產負債表內，但不會補回除淨後的股價調整。

滙控財務總監邵偉信預計，停派相關股息可節省80億至90億美元(約624億至702億港元)，並推升集團普通股權一級資本比率約1個百分點。另外，該行目前沒有股本集資計劃，意味2009年金融海嘯後的「世紀供股」不會再現，而債務融資則會如常進行。

邵偉信表示，疫情持續時間及對經濟打擊程度，均影響集團派息，該行會於年內稍後時間，視情況決定是否派發2020年度第4次股息。他強調，明白股息對股東具重要意義，於情況許可下將盡快重啟派息，惟不能承諾未來將會派回此次停發的股息。

至於渣打集團，亦同樣接獲英國審慎監管局的「停息」要求，該行除撤回派發2019年度末期息每股0.2美元的建議，同時亦停派2020年度的中期股息，至於2020年度末期股息派發與否，則要考慮集團全年財務表現，以及當時的中期前景而定。該行在港股價周三跌7.64%，收報39.9元。

市場亦關注本地監管機構對銀行派息政策的取態，香港金融管理局發言人表明，香港銀行體系資本水平充裕，平均資本充足比率超過20%，遠高於最低監管要求，認為沒有需要向香港銀行要求暫停派息或回購股份。

展望滙控投資前景，晉裕集團投資研究部董事總經理林偉雄認為，銀行股短期內會繼續弱勢，受歐美疫情影響，料滙控股價短線難企穩40元樓上，投資者不宜撈底，一心博收息的持貨者不妨忍痛沽貨，轉買公用股。

信誠證券聯席董事張智威更警告，環球經濟轉差將使滙控壞帳撥備增加，低息環境亦令息差收窄，嚴重打擊盈利。若滙控股價失守35元關，不排除再跌至約30元的「海嘯價」水平。

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