道指中段跌幅擴至逾900點　華爾街名宿看淡前景

美國疫情惹關注，美股中段跌勢轉急，道指現報20,975點，跌941點或4.3%；標指現報2,470點，跌114點或4.4%；納指現報7,400點，跌299點或3.89% 。

美國總統特朗普坦言，由於新冠肺炎疫情急劇惡化，未來兩周將會「非常、非常痛苦」，而白宮正預測因肺炎而死亡的人數恐介乎10萬至24萬人。

根據Worldmeter全球即時統計數據，美國新冠肺炎確診人數已超過20萬宗，死亡人數接近4,400人。

對於市況，「新債王」岡拉克和商品大王羅傑斯齊聲唱淡股市前景。岡拉克預期，由於經濟不明朗，恐慌情緒會於四月份重現，令美股跌穿上月低位，而且一段長時間內很可能無法重返近期高位。羅傑斯亦預期，當前的股市反彈浪會持續一段時間，但新一輪冧市正迫近，又稱未來數年面臨有生以來最大的熊市。

著名投資者、橡樹資本創辦人馬克斯在最新一份備忘錄表示，考慮到目前疫情及美國經濟表現，資產價格正不斷對風險事件和前景作出反應。

他續說，上周美股反彈意味到投資者仍存在樂觀的情緒，但卻可能未有為潛在因素惡化留出足夠的空間，故預計資產價格仍將下跌，籲投資者在負面因素未惡化之前，增強防守能力，同時為經濟衰退做好準備。

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