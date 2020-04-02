歐股3大指數齊跌約4%　滙豐渣打倫敦股價挫逾7%

歐洲股市收市受壓，英國富時100指數收報5,454點，跌217點或3.83%；法國CAC指數收報4,207點，跌188點或4.3%；德國DAX指數收報9,544點，跌391點或3.94%。

歐洲經濟數據表現令人擔憂，IHS Markit歐元區3月經季度調整後製造業採購經理指數(PMI)由2月的49.2，急降至44.5，創92個月低，已經連續14個月收縮，並低於市場預期的44.6。

銀行股向下，滙豐控股宣布取消派息，其於倫敦股價收跌7.52%，報420.11便士，折合相當於約40.32港元，較港收市價39.95港元微升0.9%。同樣取消派息的渣打集團於倫敦股價收跌7.27%，報413.4便士，折合相當於約39.68港元，較港收市價39.9港元回落0.5%。

另外，新冠肺炎疫情亦影響歐洲個股表現，其中，瑞士零售商Dufry全日急挫19.41%；電影運營商Cineworld收市下瀉17.65%。

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