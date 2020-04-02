國際金價連挫4日 紐約期金收跌0.3%
2020年04月02日 01:57
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(中新社圖片)
國際金價連跌4日，紐約期金收報每安士1,591.4美元，跌5.2美元或0.3%。
FXTM高級市場分析師Lukman Otunuga表示，黃金在基本面上仍然傾向牛市，因為全球情緒仍然不穩定，縱使各國央行及政府聯手應對新冠肺炎疫情。
美匯指數周三報99.62，升0.58%。
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