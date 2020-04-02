國際油價周三下挫　布油收市急跌逾6%

美國原油供應急增，加上油市需求疲弱，拖累國際油價周三下挫。紐約期油收報每桶20.31美元，跌17美仙或0.8%。布蘭特期油收報每桶24.74美元，跌6.11%。

外媒報道，美國總統特朗普將與當地大型產油企業的主管們開會，討論措施以應對低油價。

美國能源資訊署(EIA)公布，上周美國原油庫存暴增1,383萬桶，遠高於預期增加392萬桶，並且是連續10周錄得增長。

另外，沙特繼續增加油產，據報道，於周三，當地每日產量已超越1,200萬桶，每日產量較過去一個月增加約200萬桶。

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