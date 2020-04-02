歐盟擬斥千億歐元貸款計劃應對肺炎疫情

外媒報道，歐盟將宣布一項1,000億歐元的貸款計劃，籌集資金幫助受新冠肺炎病毒危機打擊最嚴重的歐盟國家。這項計劃可以減輕因德國拒絕支持分擔債務而引起的矛盾。

面對歐盟在緩解疫情經濟影響方面行動甚少的批評，歐盟委員會周三表示，上述計劃將幫助各國政府向公司付款，以保住工人的工作。根據該計劃草案，其將採用貸款形式，由歐盟成員國的擔保為基礎。

歐盟委員會主席Ursula von der Leyen在一份聲明中說，計劃旨在幫助意大利、西班牙和所有遭受重創的國家，相信如果該些國家需求增加，即可恢復正常工作，認為計劃「對立即重啟歐洲的經濟引擎至關重要。」

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