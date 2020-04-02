港股ADR收挫523點　滙豐失守39元

美股大幅受挫，拖累港股ADR指數全日疲弱，按比例計算，收報22,562點，跌523點或2.32%。

大型藍籌全線走強，滙豐控股收報38.98元，較港收市跌0.97元；騰訊控股收報364.8元，較港收市跌9.6元。

內銀股向下，建設銀行收報6.03元，較港收市跌0.18元；工商銀行收報5.05元，較港收市跌0.13元。

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